Luke Merrill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luke Merrill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luke Merrill adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luke Merrill Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luke Merrill {dogum-tarihi} tarihinde Layton, Utah şehrinde doğmuştur. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luke Merrill Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hartford Athletic futbol takımında oynamaktadır. Hartford Athletic takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luke Merrill'nin Hartford Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.
Luke Merrill Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/luuke.merrill/
Luke Merrill Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luke Merrill futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
27 Ocak 2023 yılında Hartford
Luke Merrill Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luke Merrill şuan Hartford Athletic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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