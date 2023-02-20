Jonathan Filipe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Filipe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Filipe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Filipe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Filipe 10 Ocak 1999 tarihinde Danbury, Connecticut şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Filipe Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSG USA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hartford Athletic futbol takımında oynamaktadır. Hartford Athletic takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jonathan Filipe'nin Hartford Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Filipe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Filipe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Filipe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Filipe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında NYRB Academy

1 Ağustos 2018 yılında Fairfield Stags

1 Mayıs 2019 yılında NYRB U-23

1 Ağustos 2019 yılında Fairfield Stags

1 Mayıs 2021 yılında NYRB U-23

1 Ağustos 2021 yılında Fairfield Stags

8 Mart 2022 yılında NY Red Bulls II

13 Ocak 2023 yılında Hartford

Jonathan Filipe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Filipe şuan Hartford Athletic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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