Kembo Kibato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kembo Kibato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kembo Kibato kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kembo Kibato ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kembo Kibato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kembo Kibato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kembo Kibato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kembo Kibato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kembo Kibato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kembo Kibato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kembo Kibato 16 Eylül 2000 tarihinde North York, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kanada uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kembo Kibato Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FOOTPRESTIGE yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hartford Athletic futbol takımında oynamaktadır. Hartford Athletic takımına 12 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Kembo Kibato'nin Hartford Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Kembo Kibato Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kembo Kibato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Kembo Kibato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kembo Kibato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2019 yılında FC Helsingör

15 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

7 Mart 2020 yılında RGV FC Toros

9 Nisan 2021 yılında Tulsa

30 Kasım 2021 yılında RGV FC Toros

28 Aralık 2021 yılında Tulsa

12 Aralık 2022 yılında Hartford

Kembo Kibato kimdir

Kembo Kibato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kembo Kibato şuan Hartford Athletic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Kembo Kibato nereli

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