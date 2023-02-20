Joel Quist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Quist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Quist adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joel Quist Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joel Quist {dogum-tarihi} tarihinde Old Bridge, New Jersey şehrinde doğmuştur. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joel Quist Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hartford Athletic futbol takımında oynamaktadır. Hartford Athletic takımına - tarihinde katılmıştır. Joel Quist'nin Hartford Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.
Joel Quist Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joel Quist Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joel Quist şuan Hartford Athletic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.