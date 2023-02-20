Andreas Hopmark kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Hopmark Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Hopmark adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Hopmark Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Hopmark 6 Temmuz 1991 tarihinde Kristiansund şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Andreas Eines Hopmark şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Hopmark Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HGH Management yapmaktadır. Andreas Hopmark, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kristiansund BK futbol takımında oynamaktadır. Kristiansund BK takımına 1 Ocak 2010 tarihinde katılmıştır. Andreas Hopmark'nin Kristiansund BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Andreas Hopmark Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Hopmark isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andreas Hopmark Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Hopmark futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Kristiansund

Andreas Hopmark Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Hopmark şuan Kristiansund BK takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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