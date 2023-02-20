Torgil Gjertsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Torgil Gjertsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Torgil Gjertsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Torgil Gjertsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Torgil Gjertsen 12 Mart 1992 tarihinde Melhus şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Torgil Øwre Gjertsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Torgil Gjertsen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Torgil Gjertsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kristiansund BK futbol takımında oynamaktadır. Kristiansund BK takımına 2 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Torgil Gjertsen'nin Kristiansund BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Torgil Gjertsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Torgil Gjertsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Torgil Gjertsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Torgil Gjertsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2014 yılında Ranheim IL

31 Aralık 2014 yılında Strindheim IL

31 Mart 2015 yılında Ranheim IL

27 Temmuz 2017 yılında Kristiansund

17 Ocak 2020 yılında Wisla Plock

2 Mayıs 2021 yılında Kristiansund

Torgil Gjertsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Torgil Gjertsen şuan Kristiansund BK takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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