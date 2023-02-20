Aliou Coly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aliou Coly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aliou Coly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aliou Coly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aliou Coly 10 Aralık 1992 tarihinde Bila şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Senegal,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aliou Coly Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aliou Coly, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kristiansund BK futbol takımında oynamaktadır. Kristiansund BK takımına 21 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Aliou Coly'nin Kristiansund BK ile sözleşmesi 31 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Aliou Coly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aliou Coly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aliou Coly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aliou Coly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Şubat 2013 yılında Molde

18 Şubat 2013 yılında Kristiansund

31 Aralık 2014 yılında Molde

21 Ocak 2015 yılında Kristiansund

Aliou Coly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aliou Coly şuan Kristiansund BK takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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