Bendik Brevik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bendik Brevik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bendik Brevik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bendik Brevik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bendik Brevik 1 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bendik Brevik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tempo Sports Group yapmaktadır. Bendik Brevik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kristiansund BK futbol takımında oynamaktadır. Kristiansund BK takımına 26 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Bendik Brevik'nin Kristiansund BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Bendik Brevik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bendik Brevik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bendik Brevik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bendik Brevik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Kristiansund II

26 Kasım 2021 yılında Kristiansund

22 Mart 2022 yılında Levanger FK

23 Mayıs 2022 yılında Kristiansund

7 Haziran 2022 yılında Levanger FK

31 Aralık 2022 yılında Kristiansund

Bendik Brevik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bendik Brevik şuan Kristiansund BK takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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