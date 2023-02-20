Moses Mawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moses Mawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moses Mawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moses Mawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moses Mawa 4 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Moses Dramwi Mawa şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moses Mawa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Moses Mawa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kristiansund BK futbol takımında oynamaktadır. Kristiansund BK takımına 17 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Moses Mawa'nin Kristiansund BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Moses Mawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moses Mawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Moses Mawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moses Mawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Holmlia SK

12 Mart 2015 yılında Lyn FK

23 Şubat 2016 yılında Baerum SK

12 Ocak 2018 yılında KFUM Oslo

1 Ağustos 2019 yılında Strømsgodset

17 Ağustos 2021 yılında Kristiansund

Moses Mawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moses Mawa şuan Kristiansund BK takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Oppsal IF (-2012), Holmlia SK (2013–2014)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.