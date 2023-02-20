Brynjolfur Darri Willumsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brynjolfur Darri Willumsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brynjolfur Darri Willumsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brynjolfur Darri Willumsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brynjolfur Darri Willumsson 12 Ağustos 2000 tarihinde Kópavogur şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brynjolfur Darri Willumsson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Olafur Gardarsson yapmaktadır. Brynjolfur Darri Willumsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kristiansund BK futbol takımında oynamaktadır. Kristiansund BK takımına 9 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Brynjolfur Darri Willumsson'nin Kristiansund BK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brynjolfur Darri Willumsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brynjolfur Darri Willumsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brynjolfur Darri Willumsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brynjolfur Darri Willumsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2017 yılında Breidablik

9 Mart 2021 yılında Kristiansund

Brynjolfur Darri Willumsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brynjolfur Darri Willumsson şuan Kristiansund BK takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Brynjolfur Darri Willumsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Breiðablik Kópavogur (-2017)

İzlanda U21 takımında 9 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 5 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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