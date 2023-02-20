Benjamin Stokke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Stokke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Stokke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Stokke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Stokke 20 Ağustos 1990 tarihinde Tønsberg şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Stokke Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini goOn as yapmaktadır. Benjamin Stokke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kristiansund BK futbol takımında oynamaktadır. Kristiansund BK takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Benjamin Stokke'nin Kristiansund BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Stokke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Stokke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Stokke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Stokke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Sandefjord

1 Ocak 2012 yılında Mjøndalen

7 Şubat 2014 yılında Levanger FK

1 Ocak 2017 yılında Kristiansund

19 Temmuz 2018 yılında Randers

23 Haziran 2020 yılında Vålerenga

18 Mart 2021 yılında Mjøndalen

6 Şubat 2023 yılında Kristiansund

Benjamin Stokke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Stokke şuan Kristiansund BK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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