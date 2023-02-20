Mikkel Konradsen Ceide kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikkel Konradsen Ceide Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikkel Konradsen Ceide adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mikkel Konradsen Ceide Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mikkel Konradsen Ceide 3 Eylül 2001 tarihinde Finnsnes şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Mikkel Konradsen Ceïde şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mikkel Konradsen Ceide Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eyeconic Sports Management Ltd yapmaktadır. Mikkel Konradsen Ceide, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kristiansund BK futbol takımında oynamaktadır. Kristiansund BK takımına 16 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mikkel Konradsen Ceide'nin Kristiansund BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Mikkel Konradsen Ceide Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mikkel Konradsen Ceide isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.
Mikkel Konradsen Ceide Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Mikkel Konradsen Ceide futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
24 Temmuz 2017 yılında RBK Alt.
1 Ocak 2019 yılında Rosenborg II
15 Eylül 2020 yılında Rosenborg
27 Ağustos 2021 yılında Ranheim IL
31 Aralık 2021 yılında Rosenborg
21 Mart 2022 yılında Utsiktens BK
11 Ağustos 2022 yılında Rosenborg
7 Eylül 2022 yılında Tromsø IL
31 Aralık 2022 yılında Rosenborg
16 Şubat 2023 yılında Kristiansund
31 Aralık 2023 yılında Rosenborg
Mikkel Konradsen Ceide Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mikkel Konradsen Ceide şuan Kristiansund BK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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