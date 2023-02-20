Oskar Sivertsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Sivertsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oskar Sivertsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oskar Sivertsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oskar Sivertsen 15 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Oskar Siira Sivertsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oskar Sivertsen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Solbakken / Player Solution yapmaktadır. Oskar Sivertsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kristiansund BK futbol takımında oynamaktadır. Kristiansund BK takımına 26 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Oskar Sivertsen'nin Kristiansund BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Oskar Sivertsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oskar Sivertsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oskar Sivertsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oskar Sivertsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Kristiansund II

26 Ağustos 2019 yılında Kristiansund

6 Nisan 2022 yılında IL Hødd

2 Haziran 2022 yılında Kristiansund

Oskar Sivertsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oskar Sivertsen şuan Kristiansund BK takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Oskar Sivertsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U18 takımında 20 numaralı formasıyla 7 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 18 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 11 numaralı formasıyla 15 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U15 takımında 11 numaralı formasıyla 17 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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