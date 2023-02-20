Sean Mcdermott kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Mcdermott Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sean Mcdermott adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sean Mcdermott Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sean Mcdermott 30 Mayıs 1993 tarihinde Kristiansand şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İrlanda,Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sean Mcdermott Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Steinfeld yapmaktadır. Sean Mcdermott, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kristiansund BK futbol takımında oynamaktadır. Kristiansund BK takımına 1 Mart 2019 tarihinde katılmıştır. Sean Mcdermott'nin Kristiansund BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sean Mcdermott Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sean Mcdermott isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sean Mcdermott Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sean Mcdermott futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2009 yılında Arsenal U18

1 Temmuz 2011 yılında Arsenal Res.

1 Mart 2012 yılında Leeds

1 Nisan 2012 yılında Arsenal Res.

15 Ağustos 2012 yılında Sandnes Ulf

15 Temmuz 2015 yılında IK Start

11 Ağustos 2016 yılında Ullensaker/Kisa

1 Ocak 2017 yılında Kristiansund

18 Ocak 2019 yılında FC Dinamo

1 Mart 2019 yılında Kristiansund

Sean Mcdermott Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sean Mcdermott şuan Kristiansund BK takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sean Mcdermott Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IK Våg, Arsenal FC (2009-2012)

İrlanda U21 takımında 1 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İrlanda U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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