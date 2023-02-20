David Agbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Agbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Agbo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Agbo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Agbo 1 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Agbo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PMills yapmaktadır. David Agbo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kristiansund BK futbol takımında oynamaktadır. Kristiansund BK takımına 23 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. David Agbo'nin Kristiansund BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

David Agbo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Agbo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Agbo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Agbo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Mobile Phone

23 Mart 2022 yılında Kristiansund

David Agbo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Agbo şuan Kristiansund BK takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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