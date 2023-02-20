Jesper İsaksen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper İsaksen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesper İsaksen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesper İsaksen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesper İsaksen 13 Ekim 1999 tarihinde Bærum şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Jesper Strand Isaksen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesper İsaksen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HGH Management yapmaktadır. Jesper İsaksen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kristiansund BK futbol takımında oynamaktadır. Kristiansund BK takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Jesper İsaksen'nin Kristiansund BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jesper İsaksen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesper İsaksen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesper İsaksen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesper İsaksen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Haziran 2017 yılında Kristiansund

21 Ocak 2020 yılında Stabæk Fotball

10 Ekim 2020 yılında FK Jerv

31 Aralık 2020 yılında Stabæk Fotball

15 Haziran 2021 yılında Fredrikstad

31 Temmuz 2021 yılında Stabæk Fotball

1 Ağustos 2021 yılında Kristiansund

Jesper İsaksen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesper İsaksen şuan Kristiansund BK takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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