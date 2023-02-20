İsak Hagen Aalberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsak Hagen Aalberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsak Hagen Aalberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsak Hagen Aalberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsak Hagen Aalberg 11 Mayıs 2005 tarihinde Steinkjer şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsak Hagen Aalberg Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. İsak Hagen Aalberg, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kristiansund BK futbol takımında oynamaktadır. Kristiansund BK takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. İsak Hagen Aalberg'nin Kristiansund BK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İsak Hagen Aalberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsak Hagen Aalberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsak Hagen Aalberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsak Hagen Aalberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2021 yılında Kristiansund

İsak Hagen Aalberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsak Hagen Aalberg şuan Kristiansund BK takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Steinkjer FK (-2017, 2018-2021), Rosenborg BK (2018), Kristiansund BK (2021)

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