Max Williamsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Williamsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Williamsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Max Williamsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Max Williamsen 24 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Max Normann Williamsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Max Williamsen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Max Williamsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kristiansund BK futbol takımında oynamaktadır. Kristiansund BK takımına 12 Eylül 2018 tarihinde katılmıştır. Max Williamsen'nin Kristiansund BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Max Williamsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Max Williamsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Max Williamsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Max Williamsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Eylül 2018 yılında Kristiansund

29 Haziran 2021 yılında Levanger FK

31 Ağustos 2021 yılında Kristiansund

Max Williamsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Max Williamsen şuan Kristiansund BK takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Max Williamsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Clausenengen FK, Kristiansund BK

Norveç U20 takımında 13 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 3 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 13 numaralı formasıyla 6 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 3 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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