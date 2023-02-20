İsaac Annan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Annan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaac Annan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsaac Annan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsaac Annan 9 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsaac Annan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PMills yapmaktadır. İsaac Annan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kristiansund BK futbol takımında oynamaktadır. Kristiansund BK takımına 23 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. İsaac Annan'nin Kristiansund BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

İsaac Annan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsaac Annan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsaac Annan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsaac Annan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Mart 2022 yılında Kristiansund

İsaac Annan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsaac Annan şuan Kristiansund BK takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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