Sebastian Jarl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Jarl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Jarl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Jarl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Jarl 11 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Jarl Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keypass AS yapmaktadır. Sebastian Jarl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kristiansund BK futbol takımında oynamaktadır. Kristiansund BK takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Jarl'nin Kristiansund BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Jarl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Jarl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Jarl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Jarl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2019 yılında Sarpsborg 08

9 Eylül 2019 yılında KFUM Oslo

31 Aralık 2019 yılında Sarpsborg 08

8 Ocak 2022 yılında Kristiansund

Sebastian Jarl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Jarl şuan Kristiansund BK takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Sebastian Jarl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U19 takımında 19 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 16 numaralı formasıyla 11 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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