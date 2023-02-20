Mikkel Rakneberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikkel Rakneberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikkel Rakneberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikkel Rakneberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikkel Rakneberg 28 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikkel Rakneberg Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tempo Sports Group yapmaktadır. Mikkel Rakneberg, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kristiansund BK futbol takımında oynamaktadır. Kristiansund BK takımına 29 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mikkel Rakneberg'nin Kristiansund BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Mikkel Rakneberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikkel Rakneberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikkel Rakneberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikkel Rakneberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Şubat 2021 yılında Ullensaker/Kisa

29 Ocak 2022 yılında Kristiansund

Mikkel Rakneberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikkel Rakneberg şuan Kristiansund BK takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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