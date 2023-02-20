Snorre Strand Nilsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Snorre Strand Nilsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Snorre Strand Nilsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Snorre Strand Nilsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Snorre Strand Nilsen 14 Ocak 1997 tarihinde Gjøvik şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Snorre Strand Nilsen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tempo Sports Group yapmaktadır. Snorre Strand Nilsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kristiansund BK futbol takımında oynamaktadır. Kristiansund BK takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Snorre Strand Nilsen'nin Kristiansund BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Snorre Strand Nilsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Snorre Strand Nilsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Snorre Strand Nilsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Snorre Strand Nilsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Raufoss U19

25 Eylül 2013 yılında Portsmouth U18

1 Temmuz 2015 yılında FC Portsmouth

8 Ağustos 2015 yılında Bognor Regis

1 Ocak 2016 yılında FC Portsmouth

28 Temmuz 2016 yılında FK Gjovik-Lyn

16 Ocak 2017 yılında Raufoss

15 Ocak 2021 yılında Kristiansund

Snorre Strand Nilsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Snorre Strand Nilsen şuan Kristiansund BK takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Gjøvik-Lyn (-2012), Raufoss IL (01/2013-09/2013), FC Portsmouth (09/2013-2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.