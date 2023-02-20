Dan Peter Ulvestad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Peter Ulvestad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dan Peter Ulvestad kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dan Peter Ulvestad ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dan Peter Ulvestad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Peter Ulvestad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dan Peter Ulvestad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Peter Ulvestad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dan Peter Ulvestad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dan Peter Ulvestad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dan Peter Ulvestad 4 Nisan 1989 tarihinde Ålesund şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dan Peter Ulvestad Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Relations yapmaktadır. Dan Peter Ulvestad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kristiansund BK futbol takımında oynamaktadır. Kristiansund BK takımına 1 Ocak 2013 tarihinde katılmıştır. Dan Peter Ulvestad'nin Kristiansund BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Dan Peter Ulvestad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dan Peter Ulvestad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Dan Peter Ulvestad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dan Peter Ulvestad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2010 yılında Aalesund

1 Mart 2011 yılında SK Herd

1 Ocak 2013 yılında Kristiansund

Dan Peter Ulvestad kimdir

Dan Peter Ulvestad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dan Peter Ulvestad şuan Kristiansund BK takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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Dan Peter Ulvestad nereli

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