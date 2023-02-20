Heine Gikling Bruseth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Heine Gikling Bruseth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Heine Gikling Bruseth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Heine Gikling Bruseth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Heine Gikling Bruseth 6 Nisan 2004 tarihinde Gjemnes şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Heine Gikling Bruseth Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProMotion Player Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kristiansund BK futbol takımında oynamaktadır. Kristiansund BK takımına 27 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Heine Gikling Bruseth'nin Kristiansund BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Heine Gikling Bruseth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Heine Gikling Bruseth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Heine Gikling Bruseth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Heine Gikling Bruseth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağustos 2021 yılında Kristiansund

2 Haziran 2022 yılında Levanger FK

26 Ağustos 2022 yılında Kristiansund

Heine Gikling Bruseth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Heine Gikling Bruseth şuan Kristiansund BK takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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