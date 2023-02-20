Christoffer Aasbak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christoffer Aasbak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christoffer Aasbak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christoffer Aasbak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christoffer Aasbak 22 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christoffer Aasbak Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Christoffer Aasbak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kristiansund BK futbol takımında oynamaktadır. Kristiansund BK takımına 8 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Christoffer Aasbak'nin Kristiansund BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Christoffer Aasbak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christoffer Aasbak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christoffer Aasbak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christoffer Aasbak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2007 yılında RBK Alt.

13 Ağustos 2012 yılında Ranheim IL

31 Aralık 2012 yılında RBK Alt.

12 Ocak 2013 yılında Byasen

29 Ocak 2015 yılında IL Hødd

8 Ocak 2017 yılında Kristiansund

Christoffer Aasbak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christoffer Aasbak şuan Kristiansund BK takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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