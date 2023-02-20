Sander Erik Kartum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sander Erik Kartum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sander Erik Kartum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sander Erik Kartum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sander Erik Kartum 3 Ekim 1995 tarihinde Stjørdal şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sander Erik Kartum Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sander Erik Kartum, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kristiansund BK futbol takımında oynamaktadır. Kristiansund BK takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Sander Erik Kartum'nin Kristiansund BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sander Erik Kartum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sander Erik Kartum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sander Erik Kartum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sander Erik Kartum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Kasım 2011 yılında Stjördals B.

15 Ocak 2021 yılında Kristiansund

Sander Erik Kartum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sander Erik Kartum şuan Kristiansund BK takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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