Angus Macdonald kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angus Macdonald Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Angus Macdonald adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Angus Macdonald Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Angus Macdonald 15 Ekim 1992 tarihinde Winchester şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İngiltere,İskoçya uyrukludur.Gerçek adı da Angus Lees MacDonald şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Angus Macdonald Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Every Aspect yapmaktadır. Angus Macdonald, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberdeen FC futbol takımında oynamaktadır. Aberdeen FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Angus Macdonald'nin Aberdeen FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Angus Macdonald Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Angus_Mac15

http://www.instagram.com/angusmac15/

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Angus Macdonald Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Angus Macdonald isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Angus Macdonald Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Angus Macdonald futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Reading U21

24 Kasım 2011 yılında Basingstoke

1 Şubat 2012 yılında Reading U21

8 Şubat 2012 yılında Torquay

31 Mayıs 2012 yılında Reading U21

30 Temmuz 2012 yılında AFC Wimbledon

28 Eylül 2012 yılında Reading U21

22 Kasım 2012 yılında Torquay

31 Mayıs 2013 yılında Reading U21

23 Ağu 2013 yılında Salisbury

21 Temmuz 2014 yılında Torquay

2 Ağu 2016 yılında FC Barnsley

31 Ocak 2018 yılında Hull

15 Ağu 2020 yılında Rotherham

19 Temmuz 2022 yılında Swindon Town

31 Ocak 2023 yılında Aberdeen FC

Angus Macdonald Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Angus Macdonald şuan Aberdeen FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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