Ylber Ramadani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ylber Ramadani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ylber Ramadani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ylber Ramadani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ylber Ramadani 12 Nisan 1996 tarihinde Starnberg şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arnavutluk,Kosova uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ylber Latif Ramadani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ylber Ramadani Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Select Sports Management LLC yapmaktadır. Ylber Ramadani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberdeen FC futbol takımında oynamaktadır. Aberdeen FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ylber Ramadani'nin Aberdeen FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Ylber Ramadani Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ylber_ramadani16/

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Ylber Ramadani Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ylber Ramadani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Ylber Ramadani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ylber Ramadani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FC Prishtina

1 Temmuz 2015 yılında FC Drita

1 Ocak 2016 yılında FK Partizani

1 Temmuz 2017 yılında Vejle BK

12 Temmuz 2021 yılında MTK Budapest

1 Temmuz 2022 yılında Aberdeen FC

Ylber Ramadani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ylber Ramadani şuan Aberdeen FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Ylber Ramadani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk takımında 19 numaralı formasıyla 26 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 1 gol atmıştır.

Arnavutluk U21 takımında 6 numaralı formasıyla 10 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Kosova U21 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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