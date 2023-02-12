Marley Watkins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marley Watkins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marley Watkins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marley Watkins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marley Watkins 17 Ekim 1990 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Galler,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marley Joseph Watkins şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marley Watkins Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini New Era Global Sports yapmaktadır. Marley Watkins, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberdeen FC futbol takımında oynamaktadır. Aberdeen FC takımına 26 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Marley Watkins'nin Aberdeen FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Marley Watkins Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marleyjwatkins/

Marley Watkins Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marley Watkins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marley Watkins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marley Watkins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Cheltenham U18

1 Temmuz 2008 yılında Cheltenham

1 Eylül 2009 yılında Bath City

1 Kasım 2010 yılında Cheltenham

1 Ocak 2011 yılında Bath City

26 Temmuz 2012 yılında Hereford Utd.

1 Temmuz 2013 yılında Inverness Cal.

1 Temmuz 2015 yılında FC Barnsley

1 Temmuz 2017 yılında Norwich

1 Temmuz 2018 yılında Bristol City

22 Ağu 2020 yılında Aberdeen FC

1 Ocak 2021 yılında Bristol City

10 Ağu 2021 yılında Cardiff

26 Ağu 2021 yılında Aberdeen FC

Marley Watkins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marley Watkins şuan Aberdeen FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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