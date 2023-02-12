Marley Watkins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marley Watkins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marley Watkins kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marley Watkins ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Marley Watkins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marley Watkins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marley Watkins

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marley Watkins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marley Watkins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marley Watkins 17 Ekim 1990 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Galler,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marley Joseph Watkins şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marley Watkins Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini New Era Global Sports yapmaktadır. Marley Watkins, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberdeen FC futbol takımında oynamaktadır. Aberdeen FC takımına 26 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Marley Watkins'nin Aberdeen FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Marley Watkins Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marleyjwatkins/

Marley Watkinsboyu ve yaşı kaç

Marley Watkins Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marley Watkins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marley Watkins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marley Watkins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Cheltenham U18

1 Temmuz 2008 yılında Cheltenham

1 Eylül 2009 yılında Bath City

1 Kasım 2010 yılında Cheltenham

1 Ocak 2011 yılında Bath City

26 Temmuz 2012 yılında Hereford Utd.

1 Temmuz 2013 yılında Inverness Cal.

1 Temmuz 2015 yılında FC Barnsley

1 Temmuz 2017 yılında Norwich

1 Temmuz 2018 yılında Bristol City

22 Ağu 2020 yılında Aberdeen FC

1 Ocak 2021 yılında Bristol City

10 Ağu 2021 yılında Cardiff

26 Ağu 2021 yılında Aberdeen FC

Marley Watkins kimdir

Marley Watkins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marley Watkins şuan Aberdeen FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Swansea City FC (1999-2007)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marley Watkins nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Tom Parkes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Parkes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tom Parkes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Parkes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Enkaz altında 140 saat! Ekipler çalışırken Kur'an-ı Kerim okuyan Muhammed Habib kurtarıldı
Enkaz altında 140 saat! Ekipler çalışırken Kur'an-ı Kerim okuyan Muhammed Habib kurtarıldı
Phillip Cancar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Phillip Cancar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Phillip Cancar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Phillip Cancar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luiyi De Lucas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiyi De Lucas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luiyi De Lucas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiyi De Lucas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Hatay'da mucizeye tanıklık ettik! 7 aylık Hamza bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Hatay'da mucizeye tanıklık ettik! 7 aylık Hamza bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Joel Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joel Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Villagra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Villagra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Villagra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Villagra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?