Matty Kennedy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matty Kennedy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matty Kennedy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matty Kennedy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matty Kennedy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matty Kennedy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matty Kennedy

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matty Kennedy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matty Kennedy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matty Kennedy 1 Kasım 1994 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Kuzey İrlanda,İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matthew Kennedy şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matty Kennedy Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matty Kennedy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberdeen FC futbol takımında oynamaktadır. Aberdeen FC takımına 24 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Matty Kennedy'nin Aberdeen FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Matty Kennedy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MattyKennedy31

http://www.instagram.com/mattykennedy33/

Matty Kennedyboyu ve yaşı kaç

Matty Kennedy Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matty Kennedy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Matty Kennedy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matty Kennedy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Kilmarnock FC U20

1 Ocak 2012 yılında Kilmarnock FC

31 Ağu 2012 yılında Everton

9 Ocak 2014 yılında Tranmere Rovers

24 Şubat 2014 yılında Everton

26 Mart 2014 yılında MK Dons

31 Mayıs 2014 yılında Everton

8 Ağu 2014 yılında Hibernian FC

5 Ocak 2015 yılında Everton

2 Şubat 2015 yılında Cardiff

25 Ocak 2016 yılında Port Vale

27 Şubat 2016 yılında Cardiff

31 Ocak 2017 yılında Plymouth Argyle

31 Mayıs 2017 yılında Cardiff

31 Ağu 2017 yılında FC Portsmouth

31 Mayıs 2018 yılında Cardiff

21 Temmuz 2018 yılında St. Johnstone

24 Ocak 2020 yılında Aberdeen FC

Matty Kennedy kimdir

Matty Kennedy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matty Kennedy şuan Aberdeen FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Irvine BC, Kilmarnock FC

Matty Kennedy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kuzey İrlanda takımında 16 numaralı formasıyla 18 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Matty Kennedy nereli

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