Hayden Coulson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hayden Coulson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hayden Coulson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hayden Coulson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hayden Coulson 17 Haziran 1998 tarihinde Gateshead şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Hayden Ross Coulson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hayden Coulson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hayden Coulson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberdeen FC futbol takımında oynamaktadır. Aberdeen FC takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hayden Coulson'nin Aberdeen FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Hayden Coulson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hayden Coulson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Hayden Coulson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hayden Coulson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Boro U21

9 Temmuz 2018 yılında St. Mirren

17 Ekim 2018 yılında Boro U21

31 Ocak 2019 yılında Cambridge Utd.

31 Mayıs 2019 yılında Boro U21

1 Temmuz 2019 yılında Middlesbrough

9 Ağu 2021 yılında Ipswich

30 Ocak 2022 yılında Middlesbrough

31 Ocak 2022 yılında Peterborough

31 Mayıs 2022 yılında Middlesbrough

26 Temmuz 2022 yılında Aberdeen FC

31 Mayıs 2023 yılında Middlesbrough

Hayden Coulson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hayden Coulson şuan Aberdeen FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hayden Coulson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Newcastle City,Ponteland United,Middlesbrough FC

İngiltere U17 takımında 12 numaralı formasıyla 29 Ağu 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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