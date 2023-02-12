Hayden Coulson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hayden Coulson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hayden Coulson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hayden Coulson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Hayden Coulson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hayden Coulson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hayden Coulson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hayden Coulson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hayden Coulson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hayden Coulson 17 Haziran 1998 tarihinde Gateshead şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Hayden Ross Coulson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hayden Coulson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hayden Coulson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberdeen FC futbol takımında oynamaktadır. Aberdeen FC takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hayden Coulson'nin Aberdeen FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Hayden Coulsonboyu ve yaşı kaç

Hayden Coulson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hayden Coulson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hayden Coulson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hayden Coulson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Boro U21

9 Temmuz 2018 yılında St. Mirren

17 Ekim 2018 yılında Boro U21

31 Ocak 2019 yılında Cambridge Utd.

31 Mayıs 2019 yılında Boro U21

1 Temmuz 2019 yılında Middlesbrough

9 Ağu 2021 yılında Ipswich

30 Ocak 2022 yılında Middlesbrough

31 Ocak 2022 yılında Peterborough

31 Mayıs 2022 yılında Middlesbrough

26 Temmuz 2022 yılında Aberdeen FC

31 Mayıs 2023 yılında Middlesbrough

Hayden Coulson kimdir

Hayden Coulson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hayden Coulson şuan Aberdeen FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Newcastle City,
Ponteland United,
Middlesbrough FC

Hayden Coulson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İngiltere U17 takımında 12 numaralı formasıyla 29 Ağu 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hayden Coulson nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Matty Kennedy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matty Kennedy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matty Kennedy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matty Kennedy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patrik Myslovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Myslovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patrik Myslovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Myslovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonny Hayes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonny Hayes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonny Hayes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonny Hayes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Connor Barron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Barron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Connor Barron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Barron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Joel Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joel Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Villagra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Villagra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Villagra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Villagra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Flavio Ciampichetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flavio Ciampichetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Flavio Ciampichetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flavio Ciampichetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?