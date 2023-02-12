Ryan Duncan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Duncan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Duncan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Duncan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Duncan 18 Ocak 2004 tarihinde Keig şehrinde doğmuştur. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ryan Andrew Duncan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Duncan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Ryan Duncan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberdeen FC futbol takımında oynamaktadır. Aberdeen FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ryan Duncan'nin Aberdeen FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Ryan Duncan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ryan Duncan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryan Duncan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Duncan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Aberdeen FC B

28 Eylül 2021 yılında Peterhead FC

1 Mayıs 2022 yılında Aberdeen FC B

1 Temmuz 2022 yılında Aberdeen FC

Ryan Duncan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Duncan şuan Aberdeen FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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