Callum Roberts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Callum Roberts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Callum Roberts adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Callum Roberts Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Callum Roberts 14 Nisan 1997 tarihinde South Shields şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Callum Roberts Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Next Generation Management Ltd yapmaktadır. Callum Roberts, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberdeen FC futbol takımında oynamaktadır. Aberdeen FC takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Callum Roberts'nin Aberdeen FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Callum Roberts Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Calroberts_

Callum Roberts Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Callum Roberts isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Callum Roberts Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Callum Roberts futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Newcastle U21

16 Ocak 2015 yılında Gateshead

31 Mayıs 2015 yılında Newcastle U21

9 Ocak 2017 yılında Kilmarnock FC

31 Mayıs 2017 yılında Newcastle U23

31 Ocak 2019 yılında Colchester Utd.

13 Mart 2019 yılında Newcastle U23

30 Ağu 2019 yılında Blyth Spartans

20 Ocak 2020 yılında Notts County

25 Temmuz 2022 yılında Aberdeen FC

Callum Roberts Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Callum Roberts şuan Aberdeen FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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