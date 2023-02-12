Shayden Morris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shayden Morris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shayden Morris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shayden Morris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shayden Morris 30 Mart 2002 tarihinde London şehrinde doğmuştur. Aslen İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shayden Morris Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Shayden Morris, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberdeen FC futbol takımında oynamaktadır. Aberdeen FC takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Shayden Morris'nin Aberdeen FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Shayden Morris Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/shaydenmorris/

Shayden Morris Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Shayden Morris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shayden Morris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shayden Morris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Fleetwood U18

1 Temmuz 2020 yılında Fleetwood

4 Ağu 2022 yılında Aberdeen FC

Shayden Morris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shayden Morris şuan Aberdeen FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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