Ross Mccrorie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ross Mccrorie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ross Mccrorie kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ross Mccrorie ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ross Mccrorie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ross Mccrorie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ross Mccrorie

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ross Mccrorie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ross Mccrorie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ross Mccrorie 18 Mart 1998 tarihinde Dailly şehrinde doğmuştur. Aslen İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ross Mccrorie Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini QUANIC SPORTS yapmaktadır. Ross Mccrorie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberdeen FC futbol takımında oynamaktadır. Aberdeen FC takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Ross Mccrorie'nin Aberdeen FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Ross Mccrorie Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RossMcCrorie4

http://www.instagram.com/ross_mccrorie/

Ross Mccrorieboyu ve yaşı kaç

Ross Mccrorie Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ross Mccrorie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ross Mccrorie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ross Mccrorie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Rangers U20

26 Şubat 2016 yılında Ayr United

16 Mayıs 2016 yılında Rangers U20

27 Ocak 2017 yılında Dumbarton FC

15 Mayıs 2017 yılında Rangers U20

1 Temmuz 2018 yılında Glasgow Rangers

5 Temmuz 2019 yılında FC Portsmouth

31 Temmuz 2020 yılında Glasgow Rangers

18 Ağu 2020 yılında Aberdeen FC

31 Ocak 2021 yılında Glasgow Rangers

1 Şubat 2021 yılında Aberdeen FC

Ross Mccrorie kimdir

Ross Mccrorie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ross Mccrorie şuan Aberdeen FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Ross Mccrorie Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İskoçya U17 takımında 3 numaralı formasıyla 22 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

İskoçya U15 takımında 4 numaralı formasıyla 24 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Ross Mccrorie nereli

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