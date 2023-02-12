Connor Barron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Barron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Connor Barron kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Connor Barron ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Connor Barron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Barron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Connor Barron

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Connor Barron adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Connor Barron Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Connor Barron 29 Ağu 2002 tarihinde Kintore şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Connor Barron Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Connor Barron, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberdeen FC futbol takımında oynamaktadır. Aberdeen FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Connor Barron'nin Aberdeen FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Connor Barron Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/connorbarron29/

Connor Barronboyu ve yaşı kaç

Connor Barron Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Connor Barron isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Connor Barron Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Connor Barron futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Aberdeen U18

1 Temmuz 2019 yılında Aberdeen FC B

25 Eylül 2020 yılında Brechin City

31 Mayıs 2021 yılında Aberdeen FC B

3 Ağu 2021 yılında Kelty Hearts

31 Aralık 2021 yılında Aberdeen FC B

1 Ocak 2022 yılında Aberdeen FC

Connor Barron kimdir

Connor Barron Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Connor Barron şuan Aberdeen FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aberdeen FC (2012-)

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Connor Barron nereli

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