Leighton Clarkson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leighton Clarkson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leighton Clarkson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leighton Clarkson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leighton Clarkson 19 Ekim 2001 tarihinde Clitheroe şehrinde doğmuştur. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leighton Owen Clarkson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leighton Clarkson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Leighton Clarkson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberdeen FC futbol takımında oynamaktadır. Aberdeen FC takımına 6 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Leighton Clarkson'nin Aberdeen FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Leighton Clarkson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leighton.clarkson/

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Leighton Clarkson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leighton Clarkson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Leighton Clarkson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leighton Clarkson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Liverpool U18

1 Temmuz 2020 yılında Liverpool U23

16 Ağu 2021 yılında Blackburn

2 Ocak 2022 yılında Liverpool U23

6 Ağu 2022 yılında Aberdeen FC

31 Mayıs 2023 yılında Liverpool U21

Leighton Clarkson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leighton Clarkson şuan Aberdeen FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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