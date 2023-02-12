Graeme Shinnie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Graeme Shinnie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Graeme Shinnie kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Graeme Shinnie ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Graeme Shinnie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Graeme Shinnie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Graeme Shinnie

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Graeme Shinnie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Graeme Shinnie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Graeme Shinnie 4 Ağu 1991 tarihinde Aberdeen şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Graeme Garry Shinnie şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Graeme Shinnie Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Graeme Shinnie, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberdeen FC futbol takımında oynamaktadır. Aberdeen FC takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Graeme Shinnie'nin Aberdeen FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Graeme Shinnieboyu ve yaşı kaç

Graeme Shinnie Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Graeme Shinnie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Graeme Shinnie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Graeme Shinnie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Inverness U20

1 Ocak 2010 yılında Forres

1 Mayıs 2010 yılında Inverness U20

1 Temmuz 2010 yılında Inverness Cal.

1 Temmuz 2015 yılında Aberdeen FC

1 Temmuz 2019 yılında Derby

16 Ocak 2022 yılında Wigan

5 Ocak 2023 yılında Aberdeen FC

31 Mayıs 2023 yılında Wigan

Graeme Shinnie kimdir

Graeme Shinnie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Graeme Shinnie şuan Aberdeen FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Inverness Caledonian Thistle (2008-2010)

Graeme Shinnie Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İskoçya takımında 13 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Graeme Shinnie nereli

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