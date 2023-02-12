Bojan Miovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Miovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bojan Miovski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bojan Miovski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bojan Miovski 24 Haziran 1999 tarihinde Stip şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Kuzey Makedonya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Бојан Миовски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bojan Miovski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Interactive SPIN yapmaktadır. Bojan Miovski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberdeen FC futbol takımında oynamaktadır. Aberdeen FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bojan Miovski'nin Aberdeen FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Bojan Miovski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/miovskibojan/

Bojan Miovski Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bojan Miovski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bojan Miovski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bojan Miovski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Bregalnica Stip

28 Temmuz 2017 yılında Rabotnicki

30 Ağu 2017 yılında Qarabag U19

31 Aralık 2017 yılında Rabotnicki

1 Temmuz 2018 yılında Makedonija

1 Ocak 2019 yılında Renova

24 Temmuz 2020 yılında MTK Budapest

1 Temmuz 2022 yılında Aberdeen FC

Bojan Miovski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bojan Miovski şuan Aberdeen FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bojan Miovski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Mal Ajax - Stip

Kuzey Makedonya takımında 23 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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