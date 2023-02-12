Bojan Miovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Miovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bojan Miovski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bojan Miovski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bojan Miovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Miovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bojan Miovski

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bojan Miovski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bojan Miovski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bojan Miovski 24 Haziran 1999 tarihinde Stip şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Kuzey Makedonya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Бојан Миовски şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bojan Miovski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Interactive SPIN yapmaktadır. Bojan Miovski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberdeen FC futbol takımında oynamaktadır. Aberdeen FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bojan Miovski'nin Aberdeen FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Bojan Miovski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/miovskibojan/

Bojan Miovskiboyu ve yaşı kaç

Bojan Miovski Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bojan Miovski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bojan Miovski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bojan Miovski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Bregalnica Stip

28 Temmuz 2017 yılında Rabotnicki

30 Ağu 2017 yılında Qarabag U19

31 Aralık 2017 yılında Rabotnicki

1 Temmuz 2018 yılında Makedonija

1 Ocak 2019 yılında Renova

24 Temmuz 2020 yılında MTK Budapest

1 Temmuz 2022 yılında Aberdeen FC

Bojan Miovski kimdir

Bojan Miovski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bojan Miovski şuan Aberdeen FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Mal Ajax - Stip

Bojan Miovski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kuzey Makedonya takımında 23 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bojan Miovski nereli

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