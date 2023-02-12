Jayden Richardson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jayden Richardson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jayden Richardson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jayden Richardson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jayden Richardson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jayden Richardson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jayden Richardson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jayden Richardson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jayden Richardson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jayden Richardson 4 Eylül 2000 tarihinde Nottingham şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jayden De'Chante Richardson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jayden Richardson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Jayden Richardson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberdeen FC futbol takımında oynamaktadır. Aberdeen FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jayden Richardson'nin Aberdeen FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Jayden Richardson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/j.richardson2/

Jayden Richardsonboyu ve yaşı kaç

Jayden Richardson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jayden Richardson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Jayden Richardson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jayden Richardson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Nottingham U21

16 Ağu 2019 yılında Exeter City

30 Haziran 2020 yılında Nottingham U21

23 Eylül 2020 yılında Forest Green

31 Mayıs 2021 yılında Nottingham U21

7 Aralık 2021 yılında Notts County

31 Mayıs 2022 yılında Nottingham U21

1 Temmuz 2022 yılında Aberdeen FC

Jayden Richardson kimdir

Jayden Richardson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jayden Richardson şuan Aberdeen FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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Jayden Richardson nereli

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