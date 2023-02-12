Joe Lewis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Lewis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Lewis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Lewis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Lewis 6 Ekim 1987 tarihinde Broome şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joseph Peter Lewis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Lewis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Joe Lewis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberdeen FC futbol takımında oynamaktadır. Aberdeen FC takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Joe Lewis'nin Aberdeen FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Joe Lewis Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joe Lewis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Joe Lewis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Lewis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Norwich

22 Mart 2007 yılında Stockport

6 Mayıs 2007 yılında Norwich

8 Ağu 2007 yılında FC Morecambe

1 Ocak 2008 yılında Norwich

8 Ocak 2008 yılında Peterborough

1 Temmuz 2012 yılında Cardiff

6 Ağu 2014 yılında Blackpool

31 Mayıs 2015 yılında Cardiff

24 Ağu 2015 yılında Fulham

31 Mayıs 2016 yılında Cardiff

1 Temmuz 2016 yılında Aberdeen FC

Joe Lewis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Lewis şuan Aberdeen FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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