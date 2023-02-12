Jonny Hayes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonny Hayes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonny Hayes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonny Hayes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jonny Hayes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonny Hayes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonny Hayes

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonny Hayes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonny Hayes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonny Hayes 9 Temmuz 1987 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen İrlanda uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jonathan Hayes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonny Hayes Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini StormSportsX yapmaktadır. Jonny Hayes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberdeen FC futbol takımında oynamaktadır. Aberdeen FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jonny Hayes'nin Aberdeen FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonny Hayes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jonnyhayes11/

Jonny Hayesboyu ve yaşı kaç

Jonny Hayes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jonny Hayes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jonny Hayes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonny Hayes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Reading

12 Ocak 2006 yılında Forest Green

12 Şubat 2006 yılında Reading

10 Ocak 2007 yılında MK Dons

19 Mayıs 2007 yılında Reading

4 Temmuz 2007 yılında Leicester

7 Ocak 2008 yılında Northampton

31 Mayıs 2008 yılında Leicester

20 Ekim 2008 yılında Cheltenham

1 Şubat 2009 yılında Leicester

22 Temmuz 2009 yılında Inverness Cal.

1 Temmuz 2012 yılında Aberdeen FC

1 Temmuz 2017 yılında Celtic

1 Temmuz 2020 yılında Aberdeen FC

Jonny Hayes kimdir

Jonny Hayes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonny Hayes şuan Aberdeen FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Reading FC

Jonny Hayes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İrlanda takımında 28 numaralı formasıyla 25 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Jonny Hayes nereli

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