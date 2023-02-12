Patrik Myslovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Myslovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrik Myslovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patrik Myslovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Patrik Myslovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Myslovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patrik Myslovic

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Myslovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Myslovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Myslovic 28 Mayıs 2001 tarihinde Turčianske Teplice şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Slovakya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Patrik Myslovič şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Myslovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Patrik Myslovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberdeen FC futbol takımında oynamaktadır. Aberdeen FC takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Patrik Myslovic'nin Aberdeen FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Patrik Myslovicboyu ve yaşı kaç

Patrik Myslovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Patrik Myslovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Patrik Myslovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Myslovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında MSK Zilina B

1 Ocak 2019 yılında MSK Zilina

5 Ocak 2023 yılında Aberdeen FC

30 Haziran 2023 yılında MSK Zilina

Patrik Myslovic kimdir

Patrik Myslovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Myslovic şuan Aberdeen FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

MSK Zilina

Patrik Myslovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovakya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Patrik Myslovic nereli

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