Kelle Roos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kelle Roos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kelle Roos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kelle Roos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kelle Roos 31 Mayıs 1992 tarihinde Rijkevoort şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Aslen Hollanda uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kelle Willem Roos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kelle Roos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Kelle Roos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberdeen FC futbol takımında oynamaktadır. Aberdeen FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kelle Roos'nin Aberdeen FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Kelle Roos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/kellsroos

http://www.instagram.com/kelleroos/

http://www.facebook.com/Kellsroos

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Kelle Roos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kelle Roos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kelle Roos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kelle Roos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında PSV U17

1 Temmuz 2008 yılında PSV U19

1 Temmuz 2011 yılında Willem II U21

22 Ağu 2012 yılında NEC Nijmegen

1 Temmuz 2013 yılında RKSV Nuenen

12 Kasım 2013 yılında Nuneaton

23 Ocak 2014 yılında Derby

15 Temmuz 2015 yılında Rotherham

1 Eylül 2015 yılında Derby

1 Şubat 2016 yılında AFC Wimbledon

31 Mayıs 2016 yılında Derby

24 Ağu 2016 yılında Bristol Rovers

10 Ocak 2017 yılında Derby

16 Eylül 2017 yılında Port Vale

16 Ekim 2017 yılında Derby

8 Aralık 2017 yılında Plymouth Argyle

28 Aralık 2017 yılında Derby

1 Temmuz 2022 yılında Aberdeen FC

Kelle Roos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kelle Roos şuan Aberdeen FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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