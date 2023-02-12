Duktm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Duktm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Duktm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Duktm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Duktm 16 Şubat 2000 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Yeşil Burun Adaları,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luís Henrique Barros Lopes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Duktm Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini STV yapmaktadır. Duktm, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberdeen FC futbol takımında oynamaktadır. Aberdeen FC takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Duktm'nin Aberdeen FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Duktm Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luis_duk/

Duktm Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Duktm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Duktm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Duktm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2017 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2019 yılında Benfica A23

1 Temmuz 2020 yılında Benfica B

15 Temmuz 2022 yılında Aberdeen FC

Duktm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Duktm şuan Aberdeen FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Duktm Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sporting CF, CF Montelavarenses (2011-2014), AD Oeiras (2014-2015), CF Os Belenenses (2015-1/2017), SL Benfica(1/2017-2020)

Yeşil Burun Adaları takımında 17 numaralı formasıyla 12 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 20 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 20 numaralı formasıyla 12 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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