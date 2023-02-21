Anton Bol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Bol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anton Bol kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anton Bol ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anton Bol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Bol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anton Bol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Bol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Bol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Bol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Bol 8 Ocak 2003 tarihinde Zhytomyr Oblast şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Боль Антон Юрійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Bol Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Anton Bol, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Kyiv U19 futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Kyiv U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Anton Bol'nin Dynamo Kyiv U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anton Bol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Bol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Anton Bol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Bol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ekim 2020 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2021 yılında Dynamo Kyiv U19

Anton Bol kimdir

Anton Bol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Bol şuan Dynamo Kyiv U19 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dynamo Kyiv

Anton Bol Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 3 numaralı formasıyla 12 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Anton Bol nereli

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