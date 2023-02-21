Oleksandr Yatsyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Yatsyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksandr Yatsyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksandr Yatsyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksandr Yatsyk 3 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Яцик Олександр Олександрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksandr Yatsyk Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Oleksandr Yatsyk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Kyiv U19 futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Kyiv U19 takımına 1 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Oleksandr Yatsyk'nin Dynamo Kyiv U19 ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Oleksandr Yatsyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksandr Yatsyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oleksandr Yatsyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksandr Yatsyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Dynamo Kyiv U19

Oleksandr Yatsyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksandr Yatsyk şuan Dynamo Kyiv U19 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oleksandr Yatsyk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zmina-Obolon Kyiv (2015-2019), Dynamo Kyiv (2019)

Ukrayna U19 takımında 15 numaralı formasıyla 9 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 16 numaralı formasıyla 26 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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