Anton Nilsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Nilsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Nilsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Nilsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Nilsson 26 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Nilsson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Anton Nilsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Helsingborgs IF futbol takımında oynamaktadır. Helsingborgs IF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anton Nilsson'nin Helsingborgs IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anton Nilsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anton Nilsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Anton Nilsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Nilsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2020 yılında Helsingborg U17

8 Ocak 2021 yılında Helsingborg U19

8 Ocak 2023 yılında Helsingborgs IF

Anton Nilsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Nilsson şuan Helsingborgs IF takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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