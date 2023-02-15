Philip Rejnhold kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philip Rejnhold Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philip Rejnhold adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philip Rejnhold Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philip Rejnhold 21 Mart 1996 tarihinde København şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Danimarka uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Philip Rejnhold Olsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philip Rejnhold Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NSM yapmaktadır. Philip Rejnhold, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Helsingborgs IF futbol takımında oynamaktadır. Helsingborgs IF takımına 7 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Philip Rejnhold'nin Helsingborgs IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Philip Rejnhold Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Philip Rejnhold isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Philip Rejnhold Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philip Rejnhold futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında B1908 Amager

5 Ağu 2016 yılında Brönshöj BK

14 Ağu 2018 yılında FC Roskilde

29 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

8 Mart 2019 yılında B.93

2 Eylül 2019 yılında FC Roskilde

13 Ağu 2020 yılında FC Helsingör

7 Ağu 2022 yılında Helsingborgs IF

Philip Rejnhold Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philip Rejnhold şuan Helsingborgs IF takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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