Kalle Joelsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kalle Joelsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kalle Joelsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kalle Joelsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kalle Joelsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kalle Joelsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kalle Joelsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kalle Joelsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kalle Joelsson 21 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kalle Joelsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kalle Joelsson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Helsingborgs IF futbol takımında oynamaktadır. Helsingborgs IF takımına 17 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Kalle Joelsson'nin Helsingborgs IF ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Kalle Joelssonboyu ve yaşı kaç

Kalle Joelsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kalle Joelsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Kalle Joelsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kalle Joelsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ocak 2017 yılında Helsingborgs IF

10 Temmuz 2018 yılında Ängelholms FF

30 Kasım 2018 yılında Helsingborgs IF

Kalle Joelsson kimdir

Kalle Joelsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kalle Joelsson şuan Helsingborgs IF takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IF Lödde

Kalle Joelsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç U21 takımında 23 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Kalle Joelsson nereli

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